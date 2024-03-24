Компания ПИК сменит генерального директора из-за санкций

Иван Поландов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Совет директоров строительной компании ПИК проголосовал за прекращение полномочий гендиректора Ивана Поландова в связи с введением санкций США. Он покинет пост досрочно. Об этом говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Пункт о прекращении полномочий Поландова поддержали единогласно, за него проголосовали шесть человек. Решение принято в связи с введением в отношении ПИК санкционных мер. Новый руководитель группы пока неизвестен.

Поландов возглавлял девелоперскую группу полтора года. Он занял пост после ухода с этой должности совладельца компании Сергея Гордеева в сентябре 2022 года.

Минфин США ввел санкции в отношении ПИК в феврале 2024 года. В ведомстве отметили, что ограничительные меры в отношении девелопера связаны с работой компании в секторе российской экономики, предназначенной для поддержки военно-промышленной базы.

В компании заявили, что продолжат работу в обычном режиме, несмотря на санкции. Бизнес ПИК находится в России, а проектное финансирование предоставляется российскими банками, подчеркнули представители компании.