 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

МИД Анголы назвал теракт в «Крокусе» «гнусным преступлением»

МИД Анголы: теракт в «Крокусе» является гнусным преступлением
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство иностранных дел Анголы осудило теракт в «Крокус Сити Холле», назвав его «гнусным преступлением». Об этом ведомство сообщило в соцсети LinkedIn (заблокирована в России).

«Власти Анголы решительно осуждают теракт, который неоправданно унес жизни десятков беззащитных граждан, и выражают свое полное возмущение этим гнусным преступлением», — говорится в сообщении.

Ведомство назвало терроризм «аморальным, бесчеловечным и трусливым» явлением. В МИД также выразили соболезнования семьям погибших и российскому правительству.

Убийству невинных людей нет оправдания, заявили в МИД Словении. Заявление опубликовано в соцсети X (Twitter).

«Жестокое нападение в «Крокус сити холле» <...> является преступным деянием, которое мы решительно осуждаем», — подчеркнули в МИД.

Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»
Политика
Фото:АГН «Москва»

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здании начался пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. 

Читайте на РБК Pro
Гонконг привлекает низкими налогами. Но за что придется дорого заплатить
Как договориться с подростком, который не хочет слушать
Умер Франс де Вааль. О чем он успел предупредить человечество
ChatGPT продолжает лишать людей работы: что меняется для разработчиков

В результате атаки погибли 133 человека, число пострадавших превысило 150 человек. Следственный комитет назвал произошедшее терактом

В России 24 марта объявлен национальный траур.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Опубликован список погибших в теракте

После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»

Теги
Ангола Россия теракт Словения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 11:20
Посольства США и стран Европы в Москве приспустили флаги в день траура Политика, 11:16
Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 154 Общество, 11:13
РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родных погибших в «Крокусе» Общество, 10:31
Муфтий представил к награде спасшего 100 посетителей «Крокуса» мальчика Общество, 10:23
Новые кадры начала стрельбы в «Крокус Сити Холле» Общество, 10:08
МИД Анголы назвал теракт в «Крокусе» «гнусным преступлением» Политика, 10:02
Более 500 белгородских детей вывезут в Самарскую область Политика, 09:56
Как договориться с подростком, который не хочет слушать Pro, 09:50
На объекте критической инфраструктуры во Львовской области начался пожар Политика, 09:28
Минобороны Польши сообщило о залетевшей на 39 секунд ракете Политика, 09:19
Кто такие террористы из запрещенной в России «Вилаят Хорасан» Политика, 09:12
Теракт в «Крокус сити». Хроника событий Общество, 09:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:41