МИД Анголы назвал теракт в «Крокусе» «гнусным преступлением»
Министерство иностранных дел Анголы осудило теракт в «Крокус Сити Холле», назвав его «гнусным преступлением». Об этом ведомство сообщило в соцсети LinkedIn (заблокирована в России).
«Власти Анголы решительно осуждают теракт, который неоправданно унес жизни десятков беззащитных граждан, и выражают свое полное возмущение этим гнусным преступлением», — говорится в сообщении.
Ведомство назвало терроризм «аморальным, бесчеловечным и трусливым» явлением. В МИД также выразили соболезнования семьям погибших и российскому правительству.
Убийству невинных людей нет оправдания, заявили в МИД Словении. Заявление опубликовано в соцсети X (Twitter).
«Жестокое нападение в «Крокус сити холле» <...> является преступным деянием, которое мы решительно осуждаем», — подчеркнули в МИД.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здании начался пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м.
В результате атаки погибли 133 человека, число пострадавших превысило 150 человек. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.
В России 24 марта объявлен национальный траур.
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