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Новые законы в России ,  
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Путин обязал детсады, колледжи и вузы размещать флаг на своих территориях

Путин обязал детсады, колледжи и вузы размещать флаг на своих территориях
Сюжет
Новые законы в России

Российские учебные учреждения обязали вывешивать флаг на своих зданиях и территориях. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Поднимать флаг обязали все российские школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности.Он должен будет находиться на своем месте постоянно.

Новые нормы выступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг
Общество
Фото:Антон Ваганов / ТАСС

Сделать обязательным вывешивание флага над всеми образовательными учреждениями России предложили зимой 2024 года. Раньше поднимать флаг были обязаны школы, а детские сады или вузы лишь обладали таким правом.

В феврале соответствующий законопроект внесли на рассмотрение. Авторы документа назвали его основной целью «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся.

Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 19 марта. На следующий день его одобрил Совет Федерации.

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политик, президент России
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