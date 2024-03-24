Путин обязал детсады, колледжи и вузы размещать флаг на своих территориях

Путин обязал детсады, колледжи и вузы размещать флаг на своих территориях

Российские учебные учреждения обязали вывешивать флаг на своих зданиях и территориях. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Поднимать флаг обязали все российские школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности.Он должен будет находиться на своем месте постоянно.

Новые нормы выступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Сделать обязательным вывешивание флага над всеми образовательными учреждениями России предложили зимой 2024 года. Раньше поднимать флаг были обязаны школы, а детские сады или вузы лишь обладали таким правом.

В феврале соответствующий законопроект внесли на рассмотрение. Авторы документа назвали его основной целью «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся.

Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 19 марта. На следующий день его одобрил Совет Федерации.