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Общество ,  
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Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг

Госдума распространила обязанность поднимать флаг на детские сады и вузы
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который делает обязательным поднятие российского флага над зданиями всех образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

С 1 сентября 2024 года вывешивать флаг на зданиях или устанавливать его на своей территории будут обязаны все школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности. Раньше такое требование касалось только общеобразовательных школ.

Флаг должен находиться на своем месте постоянно. Образовательные организации, занимающие не отдельно стоящее здание, а, к примеру, помещение в многоквартирном доме, должны будут держать флаг на своей территории. В праздничные дни его будут вывешивать и на самом здании, следует из документа.

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Законопроект 1 февраля внесли в Госдуму депутаты от всех фракций, а также группа сенаторов. В конце месяца палата приняла его в первом чтении.

Теперь документ должен получить окончательное одобрение Совета Федерации. Затем его направят на подпись президенту.

Авторы законопроекта назвали его основной целью «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся. Они подчеркнули, что применение флага в процессе воспитания «важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования».

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Теги
школы вузы детские сады колледж флаг России
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