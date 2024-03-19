Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который делает обязательным поднятие российского флага над зданиями всех образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

С 1 сентября 2024 года вывешивать флаг на зданиях или устанавливать его на своей территории будут обязаны все школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности. Раньше такое требование касалось только общеобразовательных школ.

Флаг должен находиться на своем месте постоянно. Образовательные организации, занимающие не отдельно стоящее здание, а, к примеру, помещение в многоквартирном доме, должны будут держать флаг на своей территории. В праздничные дни его будут вывешивать и на самом здании, следует из документа.

Законопроект 1 февраля внесли в Госдуму депутаты от всех фракций, а также группа сенаторов. В конце месяца палата приняла его в первом чтении.

Теперь документ должен получить окончательное одобрение Совета Федерации. Затем его направят на подпись президенту.

Авторы законопроекта назвали его основной целью «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся. Они подчеркнули, что применение флага в процессе воспитания «важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования».