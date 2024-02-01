Вывешивание флага в детсадах и вузах предложили сделать обязательным

В Думу внесли законопроект об обязательном вывешивании флага в детсадах и вузах

Сейчас вывешивание флага — обязанность школ, остальные образовательные организации «обладают только таким правом», пояснили авторы законопроекта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий детские сады, колледжи и вузы вывешивать российский флаг. Документ опубликован в базе думских проектов.

Среди авторов документа — депутаты Ольга Казакова («Единая Россия»), Петр Толстой («Единая Россия»), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Василий Пискарев («Единая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Андрей Картаполов («Единая Россия»), Ярослав Нилов (ЛДПР), а также сенаторы Игорь Кастюкевич и Ольга Забралова.

Сейчас вывешивание флага — обязанность школ, остальные образовательные организации «обладают только таким правом», пояснили авторы законопроекта.

«Законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др.», — говорится в пояснительной записке.

Цель документа — «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся.

Авторы считают использование флага в процессе воспитания «важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования».

Если образовательная организация находится не в отдельно стоящем здании, а в многоквартирном доме и другом помещении, флаг постоянно будет размещен на ее территории, а в праздничные дни вывешен и на самом здании, следует из документа.

Идея ввести в российских школах церемонию поднятия флага обсуждалась не первый год. Так, например, в 2021 году ее поддержал на видеоконференции с представителями общественности президент Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что федеральный закон «Об образовании» не препятствует, а даже поощряет ввод такой традиции, а Минпросвещения собиралось внедрять эту практику с 1 сентября 2021 года. В тот день вступили в силу поправки в закон об образовании, которые закрепили тезисы, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, старшему поколению, традициям и окружающей среде.

Весной 2022 года помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил перенять американскую практику по патриотическому воспитанию школьников. В США на протяжении 150 лет во всех государственных и частных школах учебный день начинается с молитвы во славу Америки, ее символов и флага, указал он.

Позднее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября учебная неделя в российских школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.

Президент Владимир Путин назвал идею поднятия флага и исполнения гимна в школах «правильной и востребованой». «Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», — отметил Путин.