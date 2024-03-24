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Из завала на руднике в Приамурье вывезли 182 куб. м грунта

Амурский губернатор сообщил о вывозе из завала на руднике 182 куб. м грунта

Из завала на руднике в Приамурье вывезли 182 куб. м грунта
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За ночь 24 марта спасатели вывезли из завала на руднике «Пионер» в Амурской области, где застряли 13 горняков, 182 куб. м грунта, сообщил губернатор региона Василий Орлов в телеграм-канале.

Он рассказал, на какую глубину уже удалось пробурить все четыре скважины: первая — на 223 м из 262, вторая — на 124 м из 205, третья — на 84 м из 160, четвертая — на 43 м из 350.

МЧС сообщило, что 24 марта планируется завершение работ по бурению первой скважины.

Масштаб обвала на руднике «Пионер» превысил изначальные оценки в 22 раза
Общество
Фото:tsivilev_kuzbass / Telegram

18 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Зейском округе Амурской области произошел обвал горных пород. По предварительной информации, под завалами находятся 13 горняков, связь с ними все еще не установлена. В области ввели режим ЧС на региональном уровне. СК завел дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).

Масштаб обвала на руднике превысил изначальную оценку почти в 22 раза — по последним данным, объем прорыва породы и льда составляет более 194 тыс. куб. м. До этого сообщалось о завале в объеме 9 тыс. куб. м.

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Теги
Амурская область рудник шахтеры обвал
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