Здание нефтяной компании в ОАЭ подсветили в цвета флага России
Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подсветили в цвета российского флага, сообщило посольство России в ОАЭ в телеграм-канале.
«Признательны эмиратским друзьям за солидарность и поддержку в этот тяжелый для нашей страны момент», — говорится в сообщении.
22 марта Объединенные Арабские Эмираты осудили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, передает агентство WAM. В заявлении МИДа страны говорилось, что ОАЭ выражают решительное осуждение этих преступных действий и постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности в нарушение международного права. Абу-Даби выразил соболезнования правительству и народу России, а также семьям жертв теракта.
Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Число погибших достигло 133, пострадали 140 человек.
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