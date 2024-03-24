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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Здание нефтяной компании в ОАЭ подсветили в цвета флага России

Здание нефтяной компании Абу-Даби подсветили в цвета флага России
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подсветили в цвета российского флага, сообщило посольство России в ОАЭ в телеграм-канале.

«Признательны эмиратским друзьям за солидарность и поддержку в этот тяжелый для нашей страны момент», — говорится в сообщении.

Хуситы осудили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

22 марта Объединенные Арабские Эмираты осудили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, передает агентство WAM. В заявлении МИДа страны говорилось, что ОАЭ выражают решительное осуждение этих преступных действий и постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности в нарушение международного права. Абу-Даби выразил соболезнования правительству и народу России, а также семьям жертв теракта.

Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Число погибших достигло 133, пострадали 140 человек.

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Теги
«Крокус Сити Холл» теракт ОАЭ Абу-Даби российский флаг
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