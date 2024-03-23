Посетителям концерта в «Крокусе» дадут забрать машины и вещи 24 марта
Посетители концерта в «Крокус Сити Холле» начнут забирать свои автомобили и личные вещи 24 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «Интерфакс».
«Мы предложим алгоритм, удобную схему, которая позволит передать имущество в течение завтрашнего дня. Автомобили планируется передать в районе 19:00», — сказал он. Губернатор уточнил, что подземная парковка рассчитана на 150 машин.
Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». В «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Произошло два взрыва, здание загорелось. Люди покидали «Крокус» без курток и личных вещей.
СК завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК). По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 140 — пострадали, более 100 из них находятся в больнице. Воробьев ранее сообщил, что установлены личности 50 жертв. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
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