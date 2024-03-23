Участницы соревнований в «Крокус Экспо» застряли в Москве из-за паспортов

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Несколько детей из Тюмени, которые прибыли на чемпионат России по танцевальному спорту, проходивший в «Крокус Экспо», не смогли уехать из Москвы — их документы остались в камере хранения, рассказала РБК мама одной из участниц соревнований.

«Крокус Сити» объединяет помимо концертного зала «Крокус Сити Холл» выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл». Чемпионат и первенство России в «Крокус Экспо» проходили с 20 марта. Соревнования отменили после теракта в «Крокусе» 22 марта.

По словам матери, дети уже собирались в аэропорт, но решили поужинать и сдали вещи в камеру хранения в зале, где проходил турнир, — на втором этаже. «Вернуться не успели. За 50 м от места стрельбы развернулись и побежали обратно и на выход, потому и вещи не забрали. Так раздетыми и без документов остались», — рассказала женщина.

Он добавила, что тренеры помогли эвакуировать подростков, никто не пострадал. Авиакомпания оформила возврат билетов, на это уйдет до десяти дней, но детей нужно вернуть как можно скорее: «Они очень напуганы и больше не хотят находиться в Москве».

«Мы с семьей и неравнодушными людьми помогли переслать другие документы, заново купить билеты и ждем, когда они прилетят домой», — добавила мама спортсменки. Она заберет вещи сама, когда в здание начнут пускать людей, потому что дочь не зайдет туда из-за страха.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а после устроили поджог. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, спасатели продолжают разбирать завалы. Еще более 100 человек пострадали.