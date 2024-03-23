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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Воробьев сообщил, что установлены личности 50 погибших в «Крокусе»

Губернатор Воробьев сообщил, что установлены личности 50 погибших в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека, пострадавших 140, более 100 из них госпитализированы. Воробьев допустил, что поисковую операцию завершат в воскресенье
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

По предварительным данным, установлены личности 50 жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает ТАСС. Он отметил, что дальше будет проводиться опознание.

Губернатор рассказал, что в ходе поисково-спасательных работ в 23:00 будет сделан «технологический проем с западной стороны», чтобы облегчить доступ к концертному залу в следующие 12-14 часов. Большая часть завалов еще не разобрана, отметил Воробьев.

«Мы понимаем, что под завалами могут находиться тела погибших, для этого нам нужно это мероприятие провести в течение ночи, и, соответственно, завтрашний день должен быть <...> финальным — практически будет завершена поисковая операция», — добавил он.

По последним данным Следственного комитета, при нападении боевиков на «Крокус» погибли 133 человека. МЧС публиковало список, где были названы имена 13 жертв (данные на 17:00).

Пострадавших — 140 человек, сообщил подмосковный минздрав, 105 из них — на стационарном лечении. Еще трое выписаны, остальным помогают амбулаторно. В московских городских больницах находятся 93 человека, уточнил депздрав столицы.

Теракт со 133 погибшими в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Произошло два взрыва, здание загорелось. МЧС сообщило вечером следующего дня, что открытое горение ликвидировано. Было разобрано и вывезено порядка 63 куб. м обрушившихся конструкций.

Задержаны 11 причастных к теракту, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Ответственность за него на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

24 марта объявлен общенациональный траур.

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Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Крокус Сити Холл» Андрей Воробьев
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