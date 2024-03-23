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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Подмосковье 3 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»

В Подмосковье свыше 3 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в теракте
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 3 тыс. человек сдали кровь для помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Ранее Минздрав Подмосковья и столичный Центр крови имени О.К. Гаврилова продлили время приема, пообещав работать до последнего донора. Возле пунктов сдачи крови установили автобусы для обогрева, волонтеры раздавали чай, воду и питание.

Центр крови Москвы пообещал работать «до последнего донора»
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Накануне, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения.

По последним данным, в результате атаки погибли 133 человека, еще 140 пострадали. Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы, сообщали ранее в Минздраве.

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Теги
«Крокус Сити Холл» донорство Московская область теракт пострадавшие
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