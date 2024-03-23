В Подмосковье свыше 3 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в теракте

В Подмосковье 3 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 3 тыс. человек сдали кровь для помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Ранее Минздрав Подмосковья и столичный Центр крови имени О.К. Гаврилова продлили время приема, пообещав работать до последнего донора. Возле пунктов сдачи крови установили автобусы для обогрева, волонтеры раздавали чай, воду и питание.

Накануне, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения.

По последним данным, в результате атаки погибли 133 человека, еще 140 пострадали. Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы, сообщали ранее в Минздраве.