В Истре предупредили о рассылке сообщений «террористического характера»

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Жителям Подмосковья с неизвестных номеров приходят сообщения «террористического характера», не следует их пересылать дальше, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«В настоящий момент с неизвестных телефонных номеров в личные сообщения жителям, а также родителям и даже детям поступают сообщения террористического характера, напрямую связанные с угрозой жизни и здоровью людей», — написала она в телеграм-канале.

Витушева призвала тех, кто получил подобное сообщение, заблокировать отправителя, не пересылать сообщения друзьям и близким, а также сообщить об инциденте по номеру 112. Она подчеркнула, что во всех образовательных организациях проходят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, и призвала доверять только официальным данным.

Накануне, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения.

По последним данным, в результате атаки погибли 133 человека, более 100 попали в больницы. Спасатели продолжают разбор завалов. В Москве и по всей стране усилили меры безопасности, а также отменили массовые мероприятия. 24 марта объявлено днем траура.