Мишустин выразил соболезнования близким жертв теракта в «Крокусе»

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Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования близким погибших и пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает пресс-служба правительства.

«В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них», — сказал он. Мишустин назвал произошедшее огромной трагедией для страны и выразил уверенность, что виновные будут наказаны.

«Прошу передать семьям погибших искренние соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Глубоко потрясен случившимся, сочувствую и переживаю вместе с вами», — заключил премьер.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а после подожгли помещения.

По последим данным, погибли 133 человека, более сотни попали в больницы. Спасатели продолжают разбирать завалы. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым, варварским террористическим актом» и объявил днем общенационального траура 24 марта.

Соболезнования выразили власти ряда стран, в том числе США, Китая и Германии, а также Совет Безопасности ООН. Члены СБ призвали все государства «активно сотрудничать с правительством России, а также всеми другими компетентными органами», чтобы привлечь к ответственности исполнителей и организаторов нападения.