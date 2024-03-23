Дептранс предупредил о пробках на МКАД у «Крокуса»
В районе 65–67-го км МКАД у «Крокус Сити Холла» затруднено движение автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
«Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты — объехать участок можно по Северо-Западной хорде», — добавили в ведомстве.
Пробки там образовались накануне, 22 марта, когда в здании «Крокуса» произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, а после подожгли помещение.
Выгорели некоторые помещения, часть крыши обрушилась. Оставшиеся конструкции потолка в «Крокусе» могут обрушиться, предупредил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, спасатели продолжают разбирать завалы. В больницах находятся свыше 100 человек. СК завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки.
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