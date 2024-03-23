«Аэроэкспресс» возместит стоимость проезда близким жертв теракта
«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость проезда близким погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» за поездки с 22 по 24 марта, сообщает компания.
«Компания компенсирует стоимость проезда на поездах и экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» родным и близким погибших и пострадавших, которым необходимы поездки 22–24 марта», — говорится в публикации.
Кроме того, компания пообещала вернуть деньги за купленные билеты для тех, кто решил отменить поездку из-за случившегося, а также сообщила об усилениях мер безопасности в терминалах и составах. Маршруты в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ходят по расписанию, уточнили в «Аэроэкспрессе».
Безопасность усилена в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей, сообщили ранее в РЖД. Московские аэропорты также усилили меры безопасности и попросили пассажиров заблаговременно прибывать в аэропорт.
Теракт в «Крокусе» произошел накануне, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные боевики, начали стрелять, а после подожгли помещения.
По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. По состоянию на 14:00 мск 23 марта разобрано 41 куб. м завалов. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общероссийского траура.
Задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Последних задержали в Брянской области, когда те пытались пересечь границу с Украиной. Один из задержанных на допросе рассказал, что за нападение ему обещали около 500 тыс. руб.
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