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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«Аэроэкспресс» возместит стоимость проезда близким жертв теракта

«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость проезда близким жертв теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость проезда близким погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» за поездки с 22 по 24 марта, сообщает компания.

«Компания компенсирует стоимость проезда на поездах и экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» родным и близким погибших и пострадавших, которым необходимы поездки 22–24 марта», — говорится в публикации.

Кроме того, компания пообещала вернуть деньги за купленные билеты для тех, кто решил отменить поездку из-за случившегося, а также сообщила об усилениях мер безопасности в терминалах и составах. Маршруты в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ходят по расписанию, уточнили в «Аэроэкспрессе».

Безопасность усилена в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей, сообщили ранее в РЖД. Московские аэропорты также усилили меры безопасности и попросили пассажиров заблаговременно прибывать в аэропорт.

В России объявили траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел накануне, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные боевики, начали стрелять, а после подожгли помещения.

По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. По состоянию на 14:00 мск 23 марта разобрано 41 куб. м завалов. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общероссийского траура.

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Задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Последних задержали в Брянской области, когда те пытались пересечь границу с Украиной. Один из задержанных на допросе рассказал, что за нападение ему обещали около 500 тыс. руб.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Путин объявил 24 марта днем траура

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
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Аэроэкспресс Крокус Сити Холл деньги за билеты
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