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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Акции памяти жертв теракта в «Крокусе» у посольств России. Видео

К посольствам России по всему миру после теракта в «Крокусе» принесли цветы
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Акции памяти жертв теракта в «Крокусе» у посольств России. Видео
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К российским посольствам по всему миру приносят цветы в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

В частности, в Кишиневе к российской дипмиссии с цветами пришли экс-президент Молдавии Игорь Додон и его соратники по партии социалистов. Акции памяти с возложением цветов также проходят у посольств России в Будапеште (Венгрия), Риме (Италия), Бангкоке (Таиланд), Стокгольме (Швеция), Астане (Казахстан) и ряде других городов.

С осуждением теракта в «Крокусе» выступили власти множества стран, в том числе Великобритании, Китая и США. Соболезнования выразили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Молдавии Майя Санду, президент Финляндии Александр Стубб и другие высокопоставленные политики.

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Политика
Фото:АГН «Москва»

От лица Евросоюза с осуждением теракта и соболезнованиями выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Члены Совета безопасности ООН призвали все государства активно сотрудничать с Россией, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и организаторов нападения.

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теракт посольство траур акция памяти «Крокус Сити Холл»
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