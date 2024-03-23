МЧС начало разбор завалов в «Крокусе» после теракта

МЧС: спасатели начали разбирать завалы в «Крокусе» после теракта и пожара

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС приступили к разбору завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Спасатели используют специальную технику: аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы и беспилотные авиационные системы. В состав группировки входят кинологические расчеты.

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С пострадавшими и их родственниками работают 35 психологов МЧС. Помощь уже оказана в 693 случаях обращений. Всего к работе после теракта в «Крокусе» привлечены 719 специалистов и 213 единиц техники.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением музыкальной группы «Пикник» 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании «Крокуса» начался пожар, его площадь составила 12,9 тыс. кв.м., возгорание уже локализовали, сообщило МЧС.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте, в нем 121 человек. По данным Следственного комитета на утро 23 марта, погибли 93 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещали, что семьям погибших выплатят по 3 млн руб. Раненые, попавшие в больницу, по словам чиновников, получат по 1 млн руб. Остальным пострадавшим выплатят по 500 тыс. руб. Собянин и Воробьев также пообещали помочь в организации похорон жертв.

СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте», сообщила пресс-служба Кремля. Следственный комитет уточнил, что четверых подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной.