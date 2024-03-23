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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Номера горячих линий для близких пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Собрали телефоны горячих линий для родственников пострадавших, телефоны психологической помощи и информацию для тех, кто хочет стать донором
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Публикуем информацию для родственников пострадавших и тех, кто нуждается в психологической помощи или хочет сдать кровь.

В 10:00 мск 23 марта в красногорском бизнес-центре «Кубик» (находится рядом с «Крокусом»), в помещениях Фонда защитников Отечества, начал работать Центр помощи — там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Телефон горячей линии — 122-0. Для звонков из Москвы — 8 (800) 550-50-30.

Дополнительно мы публикуем телефоны других горячих линий. По ним вы можете узнать информацию, если разыскиваете родных, а также получить психологическую помощь.

  • Горячая линия МЧС: 8 (800) 775-17-17.
  • Горячая линия департамента здравоохранения Москвы для родственников пострадавших: 8 (499) 251-45-03.
  • Горячая линия минздрава Московской области: 8 (498) 602-03-01, 8 (498) 602-03-03.
  • Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы:
    +7 (495) 621-43-31 (за сутки), +7 (495) 621-78-87 (за предыдущие дни).
  • Поиск пострадавшего по больницам Москвы: 8 (495) 624-31-52.

Телефоны психологической помощи

  • 8 (495) 637-70-70 — горячая линия психологической помощи НМИЦ психиатрии имени В.П. Сербского, открытая Минздравом.
  • 8 (495) 400-99-99 — единый телефон доверия МЧС.
  • 8 (495) 989-50-50 — горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС, работает круглосуточно.
  • 8 (800) 250-18-59 — линия психологической помощи Российского Красного Креста.
  • 8 (800) 333-44-34 — единый телефон доверия, звонить можно из любого региона.
  • 8 (800) 100-19-41 — горячая линия психологической помощи для всех людей (Благотворительный фонд «Просто люди»).
  • 8 (499) 173-09-09 — Московская служба психологической помощи населению.
  • 8 (495) 777-77-77 — единый справочный телефон (Москва).

Стать донором

  • Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что все пострадавшие в теракте полностью обеспечены компонентами крови.
  • В Москве работает более 25 станций и отделений переливания крови. Найти удобный для вас пункт можно на сайте Службы крови. Перед сдачей обязательно изучите инструкцию: кто может стать донором и что нужно для этого сделать.

Номера горячих линий для близких пострадавших при теракте в «Крокусе»
Video

  • Центр крови Московской области увеличил время работы и будет работать «до последнего донора», если в этом будет необходимость», сообщила пресс-служба регионального минздрава. В нем отметили, что запасы донорской крови сформированы.
  • Пункты сдачи крови в Московской области и их актуальное время работы можно узнать в Telegram-канале Центра крови Подмосковья. Выбрать удобный пункт можно также на сайте Службы крови.

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Теги
горячая линия психологическая помощь пострадавшие теракт Крокус Сити Холл Минздрав
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