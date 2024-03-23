Вьетнам передал России обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье
Вьетнам передал сотрудникам российского МВД гражданина России, обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обвиняемого передали российской стороне в аэропорту вьетнамского города Хошимин. Волк отметила отследить передвижения предполагаемого преступника и установить, что он находится на территории Вьетнама, удалось благодаря международному розыску по каналам Интерпола.
Накануне, 22 марта, генконсульство России во Вьетнаме сообщило о задержании россиянина Михаила Борзых по подозрению в тройном убийстве, совершенном в Московской области. По версии следствия, в феврале Борзых застрелил трех женщин, похитил несколько миллионов рублей и дорогой автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, однако обвиняемый успел уехать за границу.
По данным «РИА Новости», погибшая женщина владела предприятием по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварней в Краснодарском крае. Борзых ранее работал в УГИБДД Московской области.
Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля суд заочно арестовал Борзых на два месяца. В марте Мосгорсуд утвердил заочный арест.
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