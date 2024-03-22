Во Вьетнаме задержали обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье
Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье гражданина России задержали во Вьетнаме, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генеральное консульство России во Вьетнаме.
«В России гражданин <...> обвиняется в тройном убийстве. Он находился в международном розыске», — сказал собеседник агентства.
Запрос поступил от российского бюро Интерпола, Михаила Борзых скоро экстрадируют в Москву.
Борзых подозревают в том, что в феврале он застрелил трех женщин в частном доме под Наро-Фоминском. С места преступления были похищены деньги, телефон и автомобиль хозяйки. По данным «РИА Новостей», женщина владела предприятием по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварней в Краснодарском крае. Борзых ранее работал в УГИБДД Московской области.
Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля суд заочно арестовал Борзых на два месяца. В марте Мосгорсуд утвердил заочный арест.
«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов
Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео
Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО
Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно
Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода
Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика
Набиуллина объяснила, в какой валюте лучше хранить сбережения