Во Вьетнаме задержали обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье

Во Вьетнаме задержали обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье гражданина России задержали во Вьетнаме, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генеральное консульство России во Вьетнаме.

«В России гражданин <...> обвиняется в тройном убийстве. Он находился в международном розыске», — сказал собеседник агентства.

Запрос поступил от российского бюро Интерпола, Михаила Борзых скоро экстрадируют в Москву.

Борзых подозревают в том, что в феврале он застрелил трех женщин в частном доме под Наро-Фоминском. С места преступления были похищены деньги, телефон и автомобиль хозяйки. По данным «РИА Новостей», женщина владела предприятием по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварней в Краснодарском крае. Борзых ранее работал в УГИБДД Московской области.

Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля суд заочно арестовал Борзых на два месяца. В марте Мосгорсуд утвердил заочный арест.