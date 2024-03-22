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Во Вьетнаме задержали обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье

Во Вьетнаме задержали обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье гражданина России задержали во Вьетнаме, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генеральное консульство России во Вьетнаме.

«В России гражданин <...> обвиняется в тройном убийстве. Он находился в международном розыске», — сказал собеседник агентства.

Запрос поступил от российского бюро Интерпола, Михаила Борзых скоро экстрадируют в Москву.

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Борзых подозревают в том, что в феврале он застрелил трех женщин в частном доме под Наро-Фоминском. С места преступления были похищены деньги, телефон и автомобиль хозяйки. По данным «РИА Новостей», женщина владела предприятием по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварней в Краснодарском крае. Борзых ранее работал в УГИБДД Московской области.

Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля суд заочно арестовал Борзых на два месяца. В марте Мосгорсуд утвердил заочный арест.

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Вьетнам Россия убийство экстрадиция Интерпол
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