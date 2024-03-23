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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор призвал всех, кто находится дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет и кладовая.

Тем, кто сейчас на улице, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

На подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей
Политика
Фото:Минобороны РФ

Белгородская область с начала военной операции на Украине, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

В ночь на 23 марта украинский дрон атаковал одно из предприятий Старооскольского городского округа. Вечером 22 марта Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила 17 воздушных целей.

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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