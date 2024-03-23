В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Губернатор призвал всех, кто находится дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет и кладовая.
Тем, кто сейчас на улице, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Белгородская область с начала военной операции на Украине, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.
В ночь на 23 марта украинский дрон атаковал одно из предприятий Старооскольского городского округа. Вечером 22 марта Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила 17 воздушных целей.
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