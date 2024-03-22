На подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей

Вячеслав Гладков сообщил о 17 сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

В результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал. По данным военного ведомства обстрел велся при помощи РСЗО «Вампир»

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила 17 воздушных целей. По его словам, пострадавших нет.

В Министерстве обороны России позже заявили, что обстрел велся с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Как отметил Гладков, в самом Белгороде в результате воздушной атаки повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов. В одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна, повреждены восемь автомобилей.

В Белгородском районе в поселке Дубовое в нескольких квартирах одного многоквартирного дома выбиты окна, также сильно поврежден один частный жилой дом, еще в четырех выбыли окна и повреждена кровля.⠀

Система ракетной опасности, объявленная около 21:30, отменена.

За сегодняшний день Белгородская область несколько раз была атакована со стороны ВСУ. Утром при обстреле Белгорода в результате взрыва снаряда погибла женщина, которая гуляла на улице с собаками. Два человека пострадали – у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма.