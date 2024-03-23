Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Белгородской области

Дрон самолетного типа атаковал одно из предприятий в Старооскольском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Гладков. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется, добавил он

Фото: Минобороны РФ

Одно из предприятий Старооскольского городского округа Белгородской области подверглось атаке украинского беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется», — написал он.

До этого Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила 17 воздушных целей, пострадавших также не было, повреждения получили несколько многоквартирных домов и учреждений в городе и в Белгородском районе. Минобороны уточнило, что обстрел велся с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

В Старооскольском округе находится в частности завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова.

Белгородская область с начала военной операции на Украине, как и остальные приграничные регионы, регулярно подвергается атакам, в том числе с использованием беспилотников. В регионе действует средний уровень реагирования и высокий уровень террористической опасности.