Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Белгородской области
Одно из предприятий Старооскольского городского округа Белгородской области подверглось атаке украинского беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется», — написал он.
До этого Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила 17 воздушных целей, пострадавших также не было, повреждения получили несколько многоквартирных домов и учреждений в городе и в Белгородском районе. Минобороны уточнило, что обстрел велся с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
В Старооскольском округе находится в частности завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова.
Белгородская область с начала военной операции на Украине, как и остальные приграничные регионы, регулярно подвергается атакам, в том числе с использованием беспилотников. В регионе действует средний уровень реагирования и высокий уровень террористической опасности.
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