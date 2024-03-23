 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Мурашко сообщил, что общие списки пострадавших появятся на сайте МЧС

Глава Минздрава Мурашко: общие списки пострадавших появятся на сайте МЧС
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Глава Минздрава ранее сообщил о 115 госпитализированных, включая пятерых детей. По данным ФСБ, погибли 40 человек. Минздрав Подмосковья до этого опубликовал список пострадавших

Общие списки пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» будут опубликованы на сайте МЧС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Общие списки пациентов (будут) доступны на сайте МЧС и на горячей линии, сейчас они опубликуются», — сказал Мурашко журналистам.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» началась стрельба, затем начался пожар. Источник РБК рассказывал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже, которые ворвались в зал и открыли огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. Глава Минздрава сообщил о 115 госпитализированных, включая пятерых детей. По его словам, один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших: в первой версии было 37 имен, вторую расширили до 145 (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы.

Пожар удалось локализовать к 0:56 мск. МЧС сообщало, что огнем было охвачено около 13 тыс. кв. м.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Теги
Михаил Мурашко теракт Крокус Сити Холл
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В НИИ Склифосовского доставили 28 пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 03:03
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 03:00
Сын владельца «Крокус Сити Холла» выразил соболезнования из-за теракта Бизнес, 02:57
Мурашко сообщил, что общие списки пострадавших появятся на сайте МЧС Политика, 02:54
Суд отклонил апелляцию России по водке «Столичная» к экс-владельцам ЮКОСа Бизнес, 02:48
Принц Гарри и Меган Маркл пожелали Кейт Миддлтон выздоровления Life, 02:45
На Украине решили закупить у Болгарии российское оборудование для АЭС Политика, 02:44
В Курске объявили опасность атаки беспилотников Политика, 02:39
NYT и Reuters: ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе» Общество, 02:35
Канада, Нидерланды и Венгрия осудили теракт в «Крокус Сити Холле» Политика, 02:27
«Ъ» и «РИА» сообщили, как подозреваемые в теракте покинули «Крокус Сити» Общество, 02:21
Макрон осудил теракт в «Крокусе» Политика, 02:19
Совбез ООН осудил «гнусный и трусливый» теракт в «Крокус Сити Холле» Политика, 02:15
Какие меры приняли в общественных местах после теракта в «Крокусе» Бизнес, 02:08