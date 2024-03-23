Мурашко сообщил, что общие списки пострадавших появятся на сайте МЧС
Общие списки пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» будут опубликованы на сайте МЧС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Общие списки пациентов (будут) доступны на сайте МЧС и на горячей линии, сейчас они опубликуются», — сказал Мурашко журналистам.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» началась стрельба, затем начался пожар. Источник РБК рассказывал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже, которые ворвались в зал и открыли огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).
По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. Глава Минздрава сообщил о 115 госпитализированных, включая пятерых детей. По его словам, один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших: в первой версии было 37 имен, вторую расширили до 145 (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы.
Пожар удалось локализовать к 0:56 мск. МЧС сообщало, что огнем было охвачено около 13 тыс. кв. м.
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