На место теракта в «Крокус Сити Холле» приехали 70 бригад скорой помощи

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко лично контролируют оказание медицинской помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил Минздрав в телеграм-канале.

«На месте ЧС работают более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф», — сообщило ведомство. Помощь пострадавшим оказывают в медучреждениях Подмосковья, Москвы, а также в федеральных медицинских центрах, уточнили в ведомстве.

«Медицинские службы готовы к оказанию пострадавшим всей необходимой помощи, есть все медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов, зарезервированы койки в медицинских организациях», — подчеркнули в Минздраве.

На месте дежурят бригады реаниматологов, хирургов и психологов, сообщило ФМБА России.

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже. Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек.

ФСБ ранее сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 ранены. Глава Московской области Андрей Воробьев уточнил, что госпитализирован 21 человек. По его словам, медики оценивают состояние большинства пострадавших как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.