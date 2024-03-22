МЧС назвало площадь пожара в здании «Крокус Сити Холла»

МЧС: площадь пожара в «Крокус Сити Холле» составляет почти 13 тыс. кв. м

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Пожар в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» пока не локализован, его площадь, согласно последним данным, составляет 12,9 тыс. кв. м. Об этом сообщило российское МЧС в телеграм-канале.

Пожар в здании «Крокус Сити Холла» начался вечером 22 марта после того, как там открыли стрельбу. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Со слов корреспондента «РИА Новости», нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, после чего началось возгорание.

МЧС сообщило, что пожар тушат 320 человек и более 130 единиц техники, в том числе три вертолета. Спасатели вывели группу людей из подвала здания, некоторых снимали с крыши с помощью подъемников.

У концертного зала начала обрушаться кровля.

ФСБ сообщила о 40 погибших при нападении и более чем 100 раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Росгвардия сообщила, что нападавших разыскивают. В районе, прилегающем к месту атаки перекрыли дороги, в московском метро усилили досмотр пассажиров.