МЧС назвало площадь пожара в здании «Крокус Сити Холла»
Пожар в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» пока не локализован, его площадь, согласно последним данным, составляет 12,9 тыс. кв. м. Об этом сообщило российское МЧС в телеграм-канале.
Пожар в здании «Крокус Сити Холла» начался вечером 22 марта после того, как там открыли стрельбу. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Со слов корреспондента «РИА Новости», нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, после чего началось возгорание.
МЧС сообщило, что пожар тушат 320 человек и более 130 единиц техники, в том числе три вертолета. Спасатели вывели группу людей из подвала здания, некоторых снимали с крыши с помощью подъемников.
У концертного зала начала обрушаться кровля.
ФСБ сообщила о 40 погибших при нападении и более чем 100 раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Росгвардия сообщила, что нападавших разыскивают. В районе, прилегающем к месту атаки перекрыли дороги, в московском метро усилили досмотр пассажиров.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться