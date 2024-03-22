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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В работе «ВКонтакте» произошел сбой после нападения на «Крокус»

В работе VK вслед за Telegram произошел сбой после атаки на «Крокус Сити Холл»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдается сбой, следует из данных порталов сбой.рф и Downradar, отслеживающих ситуацию с неполадками на крупных сервисах.

По данным последнего, проблемы в работе сервисов соцсети наблюдаются с 23:00 мск. О проблемах в основном сообщают пользователи из Москвы. В комментариях пользователи жалуются на проблемы в работе как мобильного приложения, так и десктопной версии, у некоторых не загружаются фотографии и комментарии.

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Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В пресс-службе соцсети сообщили РБК, что доступ к сервисам уже восстановлен.

Ранее в тот же день в России и некоторых других странах стали наблюдаться проблемы в работе мессенджера Telegram. Как убедился корреспондент РБК, сбой продолжается до сих пор. С трудностями при работе с мессенджером столкнулись в первую очередь пользователи из Москвы после появления сообщений о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

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ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем 100 раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. К концертному залу прибыли силовики.

В здании «Крокус Сити Холла» после случившегося возник пожар, его тушат с привлечением вертолетов. Началось обрушение кровли.

В московских аэропортах и на вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров. В районе, прилегающем к концертному залу, перекрыли некоторые дороги.

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Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
Теги
«Крокус Сити Холл» VK технический сбой
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