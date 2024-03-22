В работе «ВКонтакте» произошел сбой после нападения на «Крокус»
В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдается сбой, следует из данных порталов сбой.рф и Downradar, отслеживающих ситуацию с неполадками на крупных сервисах.
По данным последнего, проблемы в работе сервисов соцсети наблюдаются с 23:00 мск. О проблемах в основном сообщают пользователи из Москвы. В комментариях пользователи жалуются на проблемы в работе как мобильного приложения, так и десктопной версии, у некоторых не загружаются фотографии и комментарии.
В пресс-службе соцсети сообщили РБК, что доступ к сервисам уже восстановлен.
Ранее в тот же день в России и некоторых других странах стали наблюдаться проблемы в работе мессенджера Telegram. Как убедился корреспондент РБК, сбой продолжается до сих пор. С трудностями при работе с мессенджером столкнулись в первую очередь пользователи из Москвы после появления сообщений о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов.
ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем 100 раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. К концертному залу прибыли силовики.
В здании «Крокус Сити Холла» после случившегося возник пожар, его тушат с привлечением вертолетов. Началось обрушение кровли.
В московских аэропортах и на вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров. В районе, прилегающем к концертному залу, перекрыли некоторые дороги.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться