Песков: Путину доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в первые минуты

Путину доложили о стрельбе в «Крокус Сити» в первые минуты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президенту Владимиру Путину доложили о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб, информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити» началась стрельба, после произошел пожар, начала рушиться крыша. Источник РБК рассказал как минимум о пяти нападавших в камуфляже. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

К тушению пожара привлекли 320 человек и три вертолета, сообщало МЧС. К месту направили порядка 50 машин скорой помощи, пострадавших доставляют в больницы. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, состояние большинства госпитализированных оценивают как средней тяжести, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

СОБР начал штурм здания.