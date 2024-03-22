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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путину доложили о стрельбе в «Крокус Сити» в первые минуты

Песков: Путину доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в первые минуты
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президенту Владимиру Путину доложили о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

«Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб, информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал он (цитата по ТАСС).

Работа спецслужб на месте теракта в «Крокусе». Видео
Общество

Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити» началась стрельба, после произошел пожар, начала рушиться крыша. Источник РБК рассказал как минимум о пяти нападавших в камуфляже. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

К тушению пожара привлекли 320 человек и три вертолета, сообщало МЧС. К месту направили порядка 50 машин скорой помощи, пострадавших доставляют в больницы. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, состояние большинства госпитализированных оценивают как средней тяжести, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

СОБР начал штурм здания.

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Владимир Путин Дмитрий Песков теракт Крокус Сити Холл
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