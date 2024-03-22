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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Пробки образовались на МКАД у «Крокус Сити»

Дептранс Москвы: в районе 65–67 км МКАД затруднено движение автомобилей
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В районе 65–67 км МКАД в обе стороны затруднено движение автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале дептранс Москвы. «Выбирайте альтернативные пути объезда», — указали там.

В здании «Крокус Сити Холла» произошел второй взрыв
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Сегодня в «Крокус Сити Холле» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Там начался пожар, огнем охвачено все здание концертного зала. По словам собеседника РБК, у двоих из нападавших были рюкзаки — возможно, в них были взрывные устройства.

Ранее о том, что в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, сообщила РБК одна из очевидцев Светлана.

Московский дептранс сообщил, что к концертному залу направлено десять автобусов особо большого класса Мосгортранса для эвакуации, их количество в случае необходимости будет увеличено.

«Автобусы будут продолжать работать на месте столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения», — рассказали в ведомстве.

«Станция «Мякинино» работает штатно. Информация о закрытии не соответствует действительности», — также сообщил московский дептранс.

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До этого в пресс-службе минздрава Московской области сообщили, что к концертному залу «Крокус Сити Холл» после нападения направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Первых пострадавших уже привезли в больницы Москвы, об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

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Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
Теги
«Крокус Сити Холл» стрельба Пожар пробки
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