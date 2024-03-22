МВД объяснило лишение уроженца Молдавии гражданства России

Александр Сомряков во время заседания Первомайского районного суда Краснодара в 2023 году (Фото: opskuban / Telegram)

Уроженца Молдавии Александра Сомрякова, осужденного по статье о распространении фейков об армии, лишили российского гражданства в рамках закона, который позволяет прекращать приобретенное гражданство за подобные преступления. Об этом РБК сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.

«В соответствии с Федеральным законом № 138­ФЗ от 08.04.2023 г. и с учетом вступившего в законную силу приговора суда решением ГУ МВД России по Краснодарскому краю гражданство Российской Федерации <...> [указанного] лица прекращено», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 20 марта, ТАСС и «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что в Краснодарском крае мужчину лишили приобретенного гражданства за фейки об армии. Как утверждали оба агентства, речь шла о Сомрякове. По их данным, приобретенное гражданство у осужденного по этой статье отозвали впервые.

Первомайский районный суд Краснодара признал Сомрякова виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам ненависти или вражды) в июле 2023 года. Суд пришел к выводу, что в апреле 2022-го он опубликовал в сети сообщение, впоследствии опровергнутое официальными источниками. В нем речь шла о событиях в Мариуполе и городе Буча, уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Российские военные заняли Бучу вскоре после начала спецоперации. 30 марта 2022 года армия России покинула населенный пункт. В Москве объяснили это жестом доброй воли на фоне переговоров об урегулировании, которые тогда проходили в Стамбуле.



1 апреля того же года представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых были видны трупы на улицах. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.



Минобороны России в ответ заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией.

В итоге мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. По данным пресс-службы краснодарских судов, свою вину он признал частично.

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Уголовная ответственность за распространение фейков об армии появилась в России вскоре после начала военной операции. В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства страны за совершение этого преступления.