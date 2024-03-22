Минтранс согласовал с бизнесом проект новых правил полетов дронов

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Министерство транспорта России согласовало с бизнесом планируемую корректировку правил полетов дронов и малой авиации, а также учел замечания Минюста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«Это не ужесточение, а корректировка правил использования воздушного пространства. Проект [поправок в Федеральные авиаправила] прошел все согласительные процедуры с бизнесом и был доработан по замечаниям Минюста», — заявили в ведомстве.

Минтранс также сообщил в своем телеграм-канале, что с 1 апреля 2024 года в России стартует пилотный проект по созданию системы подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг. Проект продлится до конца 2029 года.

За это время планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей. Разработчиком учебных курсов станет АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс разработал проект постановления правительства, который ужесточает правила полетов дронов и малой авиации. Ведомство предложило согласовывать план полета дронов возле аэропортов, если он проходит на высоте 100 м и на удалении от 10 до 30 км от контрольных точек аэродромов (от 2 до ‎5 км от посадочных площадок); на высоте 150 м — на удалении 30 км и более.

Еще одна инициатива — запретить полеты беспилотников над территориями промышленных объектов, объектов топливно-энергетического комплекса ‎и транспортной инфраструктуры, «обозначенных периметровыми ограждениями». Исключение — случаи, когда полеты проводятся в интересах властей или организаций, которые контролируют эти объекты.

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Минтранс предложил также считать нарушением отклонение от маршрута полета более чем на 10 км в воздушном пространстве класса G (в зонах, которые не контролируют диспетчеры). Предполагается, что требования вступят в силу с 1 сентября.