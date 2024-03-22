Минтранс предложил ужесточить правила запуска и полета дронов

Минтранс предлагает ограничить полеты дронов в радиусе 30 км от аэропортов, над объектами ТЭК, транспортной и промышленной инфраструктуры. В отрасли отмечают, что следовать новым правилам будет сложно

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Минтранс разработал проект постановления правительства, который ужесточает правила полетов дронов и малой авиации, сообщает «Коммерсантъ». Документ опубликовали в ноябре, после общественного обсуждения и экспертиз была подготовлена окончательная редакция текста, который направили на рассмотрение правительства. Предполагается, что требования вступят в силу с 1 сентября.

Ведомство предлагает согласовывать план полета дронов возле аэропортов, если он проходит на высоте 100 м и на удалении от 10 до 30 км от контрольных точек аэродромов (от 2 до ‎5 км от посадочных площадок); на высоте 150 м — на удалении 30 км и более. С марта эти правила были, напротив, смягчены: согласование не требуется, если полет проходит на высоте до 100 м и на удалении более 10 км от контрольных точек аэродромов, отмечает «Коммерсантъ».

Еще одна инициатива — запретить полеты беспилотников над территориями промышленных объектов, объектов топливно-энергетического комплекса

‎и транспортной инфраструктуры, «обозначенных периметровыми ограждениями», если они не проводятся в интересах властей или организаций, которые контролируют эти объекты.

Минтранс предлагает также считать нарушением отклонение от маршрута полета более чем на 10 км в воздушном пространстве класса G (в зонах, которые не контролируют диспетчеры).

В отзыве Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; входят крупнейшие авиакомпании страны) отмечается, что в законодательстве нет однозначного определения «отклонения воздушного судна от маршрута полета»; в неконтролируемом пространстве класса G маршрутов обслуживания воздушного движения не существует, получать разрешение диспетчеров не нужно, план полета предоставляется в уведомительном порядке. Также, отмечает АЭВТ, пилотируемые полеты в таком пространстве не всегда являются маршрутными, а выполняются над определенными площадками — например, при лесоавиационных, строительно-монтажных работах, оказании медпомощи и т.д.

Предложения Минтранса критикуют и другие члены авиаотрасли, пишет «Коммерсантъ». Член рабочей группы ИКАО Андрей Шнырев отметил, что в пространстве класса G некому «санкционировать» изменение маршрута полета; оно требуется, например, при некоторых видах авиаработ. Расширение зоны ограничений для полетов дронов возле аэропортов до 30 км в Московском регионе сделает невозможным полеты БВС в радиусе около 50 км от МКАД, заявил эксперт. Шнырев также отметил, что внешним пилотам и операторам будет сложно заметить ограждения возле промышленных объектов, например «электрического трансформатора или небольшой сельской газовой станции, с земли на расстоянии 3 км».

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В конце января с предложением установить зону ограничения полетов «по границам воздушной части безопасности» объектов ТЭК выступило Минэнерго, отметив, что в законодательстве нет специальных норм, касающихся беспилотников. Правительство поручало проработать вопрос о введении этой меры осенью 2022 года, писали «Известия».