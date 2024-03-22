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«Газпром» остановит «Силу Сибири» на весеннюю профилактику

«Газпром»: поставки по «Силе Сибири» приостановят 24 марта из-за профилактики
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Газпром» приостановит поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 24 марта из-за плановой профилактики. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в телеграм-канале.

«С 24 марта по 1 апреля <...> пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Договор «Газпрома» с китайской компанией CNPC предусматривает проверку систем газопровода весной и осенью, добавили в компании.

«Газпром» объявил об остановке «Силы Сибири» на плановую профилактику
Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Газопровод «Сила Сибири» запустили в 2019 году. «Восточный» маршрут направляет газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии — российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его экспортная производительность составляет 38 млрд куб. м в год.

Договор о транспортировке российского газа в Китай подписали в 2014 году на 30 лет. В 2022 году Россия поставила по «Силе Сибири» в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа.

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