«Газпром» объявил об остановке «Силы Сибири» на плановую профилактику
Газопровод «Сила Сибири», через который российский газ поступает в Китай, с 21 по 27 сентября остановится на плановые профилактические работы, сообщила компания «Газпром» в своем телеграм-канале.
«С 21 по 27 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что по договору с китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода происходит два раза в год, осенью и весной.
Газопровод «Сила Сибири» был запущен в 2019 году. По нему идут поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Контракт на строительство и транспортировку газа был подписан в 2014 году с китайской госкомпанией CNPC. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Общая протяженность газопровода — около 3 тыс. км.
В 2021 году «Газпром» перекачал по этому трубопроводу почти 10,4 млрд куб. м. В 2022 году объем поставок составил рекордные 15,5 млрд куб. м газа, сообщил в январе текущего года вице-премьер Александр Новак. В 2023-м планируется поставить 22 млрд куб. м.
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