 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков назвал «келейным» процесс подбора новых кадров в правительство

Песков: перестановки в правительстве будут проходить спокойно и вдумчиво
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Возможные перестановки в правительстве России после выборов главы государства будут проводиться спокойно и вдумчиво, однако этот процесс «достаточно келейный», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Процесс подбора кадров — достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», — отметил Песков.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов Путин набрал на них рекордные 87,28% голосов. Таким образом, Путин пойдет на пятый президентский срок.

Путин: «О заменах в правительстве подумаем в товарищеском режиме»
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Согласно российскому законодательству после инаугурации президента действующее правительство должно сложить полномочия. В Конституции России говорится, что президент в течение двух недель после инаугурации должен предложить на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра, а Госдума, в свою очередь, должна рассмотреть и одобрить его.

После этого в течение недели новый премьер-министр должен представить президенту предложения о структуре правительства и кандидатах на посты вице-премьеров и федеральных министров.

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке? Прогнозы экспертов

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин правительство
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин обратился к россиянам после решения ЦИК
Политика
Памфилова огласила итог выборов президента России
Политика
Путин заявил, что в России остается много «дури и несправедливости»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Спорт, 13:33
Кадры перестрелки с подозреваемым в теракте в Запорожской области Общество, 13:32
ЦБ сохранил ставку 16%: как это скажется на рубле, акциях и облигациях Инвестиции, 13:31
Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%⁠ Финансы, 13:30
Власти Новороссийска объяснили отмену концерта группы с каверами Земфиры Общество, 13:29
Копию особняка с привидениями в Атланте выставили на продажу за $2,2 млн Недвижимость, 13:27
Зеленский назвал проблемы Украины с боеприпасами позором Европы Политика, 13:22
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Сборная Архангельской области с Большуновым победила в эстафете на ЧР Спорт, 13:17
Эксперты оценили долю деревянных домов в ИЖС в 30–35% Недвижимость, 13:13
Основной вратарь сборной России не сыграет в матче с командой Парагвая Спорт, 13:12
Песков пожелал победы российским шахматистам на турнире претендентов Спорт, 13:11
Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны Политика, 13:09
В чем риски интеграции «Тинькофф» и Росбанка и покупать ли акции сейчас Pro, 13:05
Прервавший матч Россия — Сербия болельщик предстанет перед судом Спорт, 13:01