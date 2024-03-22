Песков назвал «келейным» процесс подбора новых кадров в правительство

Песков: перестановки в правительстве будут проходить спокойно и вдумчиво

Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Возможные перестановки в правительстве России после выборов главы государства будут проводиться спокойно и вдумчиво, однако этот процесс «достаточно келейный», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Процесс подбора кадров — достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», — отметил Песков.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов Путин набрал на них рекордные 87,28% голосов. Таким образом, Путин пойдет на пятый президентский срок.

Согласно российскому законодательству после инаугурации президента действующее правительство должно сложить полномочия. В Конституции России говорится, что президент в течение двух недель после инаугурации должен предложить на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра, а Госдума, в свою очередь, должна рассмотреть и одобрить его.

После этого в течение недели новый премьер-министр должен представить президенту предложения о структуре правительства и кандидатах на посты вице-премьеров и федеральных министров.