Путин: «О заменах в правительстве подумаем в товарищеском режиме»

Путин: суетиться о новом кабмине не нужно, есть два с половиной месяца

По словам Путина, закон дает возможность в течение двух месяцев выбрать новый кабинет министров. Согласно законодательству, действующее правительство должно сложить полномочия после инаугурации президента

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Не стоит суетиться по поводу нового кабинета министров после выборов президента России, у властей есть много времени, чтобы подумать над кандидатурами спокойно, заявил Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах в России, отвечая на вопрос корреспондента телеграм-канала Shot.

«Мы вместе все подумаем спокойно в рабочем, товарищеском режиме, мы эти решения примем. Суетиться не нужно: закон дает такую возможность — в течение двух, фактически, месяцев решать эти вопросы», — сказал Путин. Он добавил, что кабинет министров, Центробанк и администрация президента работают эффективно.

Согласно российскому законодательству, после инаугурации президента действующее правительство должно сложить полномочия. В Конституции России говорится, что президент в течение двух недель после инаугурации должен предложить на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра, а Госдума, в свою очередь, должна рассмотреть и одобрить его.

После этого в течение недели новый премьер-министр должен представить президенту предложения о структуре правительства и кандидатах на посты вице-премьеров и федеральных министров.

В январе 2020 года занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что уходит в отставку. Он объяснил свое решение желанием дать главе государства возможность реализовать предложения, внесенные в рамках послания Федеральному собранию. Его место занял Михаил Мишустин. На следующий день он рассказал, что в правительстве будут изменения. 21 января Путин подписал указы о структуре исполнительной власти, а также о назначении вице-премьеров и министров. К 2024 году кабмин Мишустина претерпел мало изменений.

После подсчета более чем 70% протоколов на выборах президента 2024 года Путин, по данным ЦИК, набирает 87,17% голосов. Следом идут кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,19%), Владислав Даванков («Новые люди», 4,08%), Леонид Слуцкий (ЛДПР, 3,15%). Путин гарантировал себе победу в

ервом туре.