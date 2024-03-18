 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Путин: «О заменах в правительстве подумаем в товарищеском режиме»

Путин: суетиться о новом кабмине не нужно, есть два с половиной месяца
Сюжет
Выборы президента России
По словам Путина, закон дает возможность в течение двух месяцев выбрать новый кабинет министров. Согласно законодательству, действующее правительство должно сложить полномочия после инаугурации президента
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Не стоит суетиться по поводу нового кабинета министров после выборов президента России, у властей есть много времени, чтобы подумать над кандидатурами спокойно, заявил Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах в России, отвечая на вопрос корреспондента телеграм-канала Shot.

«Мы вместе все подумаем спокойно в рабочем, товарищеском режиме, мы эти решения примем. Суетиться не нужно: закон дает такую возможность — в течение двух, фактически, месяцев решать эти вопросы», — сказал Путин. Он добавил, что кабинет министров, Центробанк и администрация президента работают эффективно.

Путин назвал основные задачи на новом сроке
Политика

Согласно российскому законодательству, после инаугурации президента действующее правительство должно сложить полномочия. В Конституции России говорится, что президент в течение двух недель после инаугурации должен предложить на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра, а Госдума, в свою очередь, должна рассмотреть и одобрить его.

После этого в течение недели новый премьер-министр должен представить президенту предложения о структуре правительства и кандидатах на посты вице-премьеров и федеральных министров.

В январе 2020 года занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что уходит в отставку. Он объяснил свое решение желанием дать главе государства возможность реализовать предложения, внесенные в рамках послания Федеральному собранию. Его место занял Михаил Мишустин. На следующий день он рассказал, что в правительстве будут изменения. 21 января Путин подписал указы о структуре исполнительной власти, а также о назначении вице-премьеров и министров. К 2024 году кабмин Мишустина претерпел мало изменений.

После подсчета более чем 70% протоколов на выборах президента 2024 года Путин, по данным ЦИК, набирает 87,17% голосов. Следом идут кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,19%), Владислав Даванков («Новые люди», 4,08%), Леонид Слуцкий (ЛДПР, 3,15%). Путин гарантировал себе победу в

Читайте на РБК Pro
«Ренессанс Страхование» вышла на рекорд: что ждать инвесторам
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
ервом туре.

Предварительные результаты выборов президента России
Данные на 0
Обработано 80% бюллетеней
i
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Владимир Путин кабмин Россия выборы президента
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал основные задачи на новом сроке
Политика
Путин призвал сделать Россию «крепче, сильнее, эффективнее»
Политика
В ДНР за Путина на выборах проголосовали 95,23% избирателей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Путин заявил, что был согласен на обмен Навального Политика, 01:05
Путин высказался о предложении Макрона прекратить огонь на время Игр Политика, 00:59
Выборы президента России. Главное Политика, 00:56
Путин заявил об указании из-за атакующих российские регионы диверсантах Политика, 00:55
ЦИК огласила результаты после подсчета 80% голосов Политика, 00:54
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе морскими учениями Политика, 00:39
Путин: «О заменах в правительстве подумаем в товарищеском режиме» Политика, 00:31
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Путин назвал основные задачи на новом сроке Политика, 00:13
Путин призвал сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке Политика, 00:08
Как прошли президентские выборы в России Политика, 00:05
Предварительные результаты выборов президента России. Инфографика Политика, 00:02
Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки на уровне 16% Финансы, 00:00
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 17 мар, 23:59
Путин призвал сделать Россию «крепче, сильнее, эффективнее» Политика, 17 мар, 23:52