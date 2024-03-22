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Заммэра Пскова задержали менее чем через полгода после назначения

В Пскове задержали замглаву администрации города по подозрению во взятке
Фото: Александр Грацкий / VK
Фото: Александр Грацкий / VK

Заместителя главы администрации и начальника управления городского хозяйства Пскова Александра Грацкого задержали по подозрению в должностном преступлении. Об этом сообщил портал «Псковская лента новостей» со ссылкой на собеседника в администрации города.

Грацкий задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, которое расследует региональное управление Следственного комитета, сообщила «Псковская лента новостей».

Источник «РИА Новости» сообщил, что Грацкого задержали по подозрению в получении взятки.

Грацкого назначили на должность заместителя главы администрации в октябре 2023 года.

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