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У экс-заммэра Сочи изъяли активы на ₽192 млн необъясненного происхождения

У экс-замглавы Сочи изъяли активы на ₽192 млн, появление которых он не объяснил
Юрина задержали в 2018 году и впоследствии приговорили к 15 годам тюрьмы за получение взяток от застройщиков на общую сумму 120 млн руб. Прокуратура обратила в доход государства 44 объекта недвижимости, принадлежавших вице-мэру
Сергей Юрин
Сергей Юрин (Фото: vestisochi / YouTube)

Центральный районный суд города Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 44 объектов недвижимости на общую сумму 192 млн руб., принадлежащих бывшему заместителю главы Сочи Сергею Юрину. Об этом Генпрокуратура сообщает в своем телеграм-канале.

Всего в собственности Юрина находилось четыре дома, девять квартир, десять нежилых помещений и 21 земельный участок. В ведомстве подчеркнули, что тот не смог подтвердить законность происхождения имущества.

«При этом в период с 2010 по 2018 годы доход семьи чиновника составил 62 млн рублей. Таким образом, стоимость приобретенного имущества превысила сумму дохода Юрина и его супруги за 8 лет», — отметили в прокуратуре.

Юрин родился в 1978 году в станице Новопашковской Краснодарского края. В 2000 году с отличием окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. Сразу после его окончания работал юристом-консультантом в Краснодарском краевом общественном учреждении «Центр разрешения конфликтов».

В 2001–2006 годах работал в администрации муниципального образования Краснодара на должностях ведущего и главного специалиста Регистрационной палаты, заместителем директора департамента юридического и кадрового обеспечения, административных органов, первым заместителем директора департамента юридического и кадрового обеспечения, административных органов и первым заместителем начальника правового управления. Должность вице-мэра Сочи по правовым вопросам он занял в сентябре 2018 года, а спустя месяц его задержали.

В октябре прошлого года Хамовнический суд Москвы признал Юрина вместе с другим бывшим вице-мэром Сочи Анатолием Рыковым (занимал должность с 2009 по 2018 год) виновными в получении взяток от застройщиков на общую сумму 120 млн руб. По версии следствия, Рыков и Юрин разработали схему, по которой в мэрии отказывали застройщикам в получении разрешений на строительство. Компании обращались в суд с обжалованием решения, передавали чиновникам взятки и в апелляционном порядке получали необходимые разрешения. Их приговорили к 15 годам тюрьмы и запретили в течение десяти лет занимать государственные должности.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сочи Генпрокуратура суд коррупция
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