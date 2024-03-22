Кологривый счел свое наказание «несоизмеримо жестоким»

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Актер из сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в суде заявил, что считает свое наказание в семь суток ареста «несоизмеримо жестоким», поскольку он уже почувствовал на себе «наказание общественное, общее порицание со всех сторон». Видео опубликовала пресс-служба судов Новосибирской области.

«Я уже два дня провел в специзоляторе, условия я бы назвал не очень приятными. Я нахожусь там один, без достаточного количества еды, воды, душа, что считаю в свою сторону необязательным. Еще раз хочу подтвердить, что я свою вину признаю», — сказал актер.

Кологривый напомнил, что сам явился в полицию, а также выразил готовность участвовать в общественных работах.

«У меня на повестке съемки в очень большом кино. Плюс, у меня на повестке встречи с детьми в различных общественных заведениях, таких как больницы, церкви, и не только, есть еще и садики, школы», — добавил актер.

Новосибирский областной суд 22 марта отклонил протест прокуратуры по поводу наказания Кологривому. За дебош в баре ранее ему назначили семь суток ареста по статье КоАП о мелком хулиганстве, ведомство сочло такое наказание мягким и «не соответствующим целям административной ответственности». Прокуратура также обратила внимание на общественный резонанс ситуации с Кологривым. Актер напал на сотрудников бара, перед этим он приставал к официантке заведения и укусил ее за ногу.