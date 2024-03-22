Суд отказался ужесточать приговор Кологривому за дебош в баре
Областной Новосибирский суд отказался продлять срок ареста актуре Никите Кологривому с семи до 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Суд отклонил протест прокуратуры, которая настаивала на увеличении срока ареста. Ведомство сочло семь суток слишком мягким наказанием, не соразмерным совершенному правонарушение. Кроме того, прокурор решил, что суд не учел общественный резонанс из-за поступка Кологривого.
Сам актер на заседании суда назвал наказание в виде ареста «несоизмеримо жестоким» в его случае, поскольку он уже подвергается наказанию «общественному», передает «РИА Новости». «Я испытываю общее порицание со всех сторон и это, поверьте, не так-то и просто», — сказал он.
Актер уже провел два дня в изоляторе, условия там он назвал «не очень приятными». «Я нахожусь там один, без достаточного количества еды, воды, душа, что считаю в свою сторону необязательным», — рассказал Кологривый. Он напомнил, что признал вину, «с судом не спорил, с полицией не спорил».
Кологривый 19 марта устроил дебош в одном из баров в Новосибирске. На актера составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и отправили его в спецприемник.
Прокуратура запрашивала для него 15 суток ареста, но суд назначил семь. Адвокат настаивал, что наказание в виде ареста для актера будет слишком суровым и негативно скажется на его участии в съемках.
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Во время слушаний в суде в Новосибирске Кологривый попросил прощения за свое поведение и просил суд его «пощадить». Он также записал видеообращение с извинениями и опубликовал его в своем телеграм-канале. «Я исправлюсь. <...> Я вам докажу, что я достойный член общества», — пообещал актер.
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