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На Камчатке завели уголовное дело после гибели лыжников при сходе лавины

СУ СК Камчатского края: против организовавших тур на перевал завели дело

На Камчатке завели уголовное дело после гибели лыжников при сходе лавины
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Следственный комитет завел уголовное дело против организатора и руководителя тура на перевал Красноармейский на Камчатке, где люди попали под лавину, сообщило следственное управление по краю.

СК уточнил, что это был спортивный поход по переподготовке инструкторов-проводников. «В отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (ч. 3 ст.238 УК)» — сообщили в краевом управлении. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

32-летний руководитель группы задержан. Его имя не сообщается, однако «Кам 24» писало, что речь идет об Алексее Чепуштанове.

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Лавина накрыла группу из 11 лыжников на перевале Красноармейский 18 марта. Девять человек смогли выбраться самостоятельно, а еще два члена группы пропали. Позднее спасатели нашли погибшими 19-летнего молодого человека и 44-летнюю женщину. 21 марта их тела доставили в город Елизово, сообщил главк МЧС. В ведомстве добавили, что во время выхода на маршрут и схода лавины, действующих экстренных предупреждений от Камчатского противолавинного центра не было. Однако в данном регионе практически круглогодично сохраняется опасность схода лавин, особенно на территории крутых горных склонов, напомнили спасатели.

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Теги
Камчатский край лавина туристы лыжи МЧС уголовное дело
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