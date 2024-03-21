На Камчатке завели уголовное дело после гибели лыжников при сходе лавины

Video

Следственный комитет завел уголовное дело против организатора и руководителя тура на перевал Красноармейский на Камчатке, где люди попали под лавину, сообщило следственное управление по краю.

СК уточнил, что это был спортивный поход по переподготовке инструкторов-проводников. «В отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (ч. 3 ст.238 УК)» — сообщили в краевом управлении. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

32-летний руководитель группы задержан. Его имя не сообщается, однако «Кам 24» писало, что речь идет об Алексее Чепуштанове.

Лавина накрыла группу из 11 лыжников на перевале Красноармейский 18 марта. Девять человек смогли выбраться самостоятельно, а еще два члена группы пропали. Позднее спасатели нашли погибшими 19-летнего молодого человека и 44-летнюю женщину. 21 марта их тела доставили в город Елизово, сообщил главк МЧС. В ведомстве добавили, что во время выхода на маршрут и схода лавины, действующих экстренных предупреждений от Камчатского противолавинного центра не было. Однако в данном регионе практически круглогодично сохраняется опасность схода лавин, особенно на территории крутых горных склонов, напомнили спасатели.