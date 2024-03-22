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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по опорнику ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Бомбардировщик&nbsp;Су-34
Бомбардировщик Су-34 (Фото: Global Look Press)

Бомбардировщики Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщает Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в ведомстве. После самолеты вернулись на аэродром.

Минобороны регулярно отчитывается о поражении опорников ВСУ. В частности, 8 марта самолеты Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 по укрепрайону противника на авдеевском направлении; 11 марта — по опорному пункту на южнодонецком направлении.

ФАБ-500 — это фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг.

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Фото:Яндекс.Карты

В последние месяцы в ДНР идут активные бои: в середине февраля ВСУ покинули Авдеевку (в 10 км к северу от Донецка), в марте российские военные взяли под контроль населенные пункты Невельское и Орловку, а также Ласточкино, Северное и Петровское.

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Теги
Минобороны ДНР ВСУ ФАБ-500 Су-34
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