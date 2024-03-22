Минобороны сообщило об ударе по опорнику ВСУ на южнодонецком направлении
Бомбардировщики Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщает Минобороны России.
«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в ведомстве. После самолеты вернулись на аэродром.
Минобороны регулярно отчитывается о поражении опорников ВСУ. В частности, 8 марта самолеты Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 по укрепрайону противника на авдеевском направлении; 11 марта — по опорному пункту на южнодонецком направлении.
ФАБ-500 — это фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг.
В последние месяцы в ДНР идут активные бои: в середине февраля ВСУ покинули Авдеевку (в 10 км к северу от Донецка), в марте российские военные взяли под контроль населенные пункты Невельское и Орловку, а также Ласточкино, Северное и Петровское.
Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине
Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности
Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина
Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео
Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре
Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку
Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода
Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы
Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке? Прогнозы экспертов
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста