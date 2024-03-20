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Военная операция на Украине ,  
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Мэр сообщил о взрыве в Харькове

Мэр Терехов: в Харькове прозвучал взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
В Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Терехов. Глава областной администрации Синегубов написал об ударе по одному из районов города, добавив, что под завалами могут находиться люди
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Подробностей он не привел.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил об ударе по одному из районов Харькова. «Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

В области объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Сумской области.

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

14 марта харьковские власти также сообщали о взрывах в городе. Так, утром Терехов рассказал об атаке беспилотника и попадании по инфраструктурному объекту, а днем заявил, что «прилеты» были зафиксированы в окрестностях города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Харьков Харьковская область взрыв
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