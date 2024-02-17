Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы

Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, ДТП произошло в районе ул. Народного Ополчения, 45. По информации «Яндекс Карт», рядом находится станция метро «Октябрьское поле».

Водитель Mazda, выезжая на дорогу, столкнулся автомобилями Hyundai и Nissan. «В результате дорожной аварии пострадали пять человек среди которых три ребенка», — сообщили в Госавтоинспекции. Ведомство устанавливает обстоятельства ДТП.

В Крыму 12 февраля водитель KIA столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего тот продолжил движение, врезался в автомобиль «Лада», выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.