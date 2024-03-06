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В Москве перед въездом в Лефортовский тоннель загорелась машина

Дептранс: на набережной Академика Туполева в Москве загорелся автомобиль
Сюжет
Новости Москвы

В Москве на набережной Академика Туполева в районе дома 19 загорелся автомобиль, сообщил департамент транспорта столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель.

«Заняты 2 полосы из 4. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы города.

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Фото:Прокуратура города Москвы

17 февраля на северо-западе Москвы в районе ул. Народного Ополчения, 45 столкнулись три автомобиля.

Водитель Mazda, выезжая на дорогу, врезался в Hyundai и Nissan. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей.

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Теги
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