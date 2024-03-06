В Москве перед въездом в Лефортовский тоннель загорелась машина
В Москве на набережной Академика Туполева в районе дома 19 загорелся автомобиль, сообщил департамент транспорта столицы.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель.
«Заняты 2 полосы из 4. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы города.
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