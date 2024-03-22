 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в США проверит объективность присяжных по делу Царнаева о теракте

Суд в США проверит заявления о предвзятости присяжных по делу Царнаева о теракте

Апелляционный суд в США обязал провести расследование о возможной предвзятости присяжных при рассмотрении дела Джохара Царнаева, совершившего теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Associated Press.

Адвокаты Царнаева настаивают, что двое присяжных были предвзятыми во время вынесения приговора. Если судья придет к выводу, что это так, то отменит смертный приговор и запустит новое судебное разбирательство.

«Мы еще раз подчеркиваем, что единственным вопросом в любом таком разбирательстве будет то, грозит ли Царнаеву казнь. Независимо от исхода, остаток жизни он проведет в тюрьме», — заявили в суде.

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Общество
Уильям Барр

На марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года прогремело два взрыва: в результате погибли три человека, в том числе ребенок, еще 282 человека получили ранения, многие из них лишились конечностей.

Взрывные устройства были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками. Следствие установило, что организаторами теракта были братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. Тамерлан Царнаев был убит в перестрелке с полицией.

В мае 2015 года присяжные вынесли Джохару Царнаеву смертный приговор, а в августе 2020-го отменили решение — суд признал, что присяжные не были беспристрастны и подверглись досудебной огласке. Однако в марте 2022 года приговор восстановили.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
Джохар Царнаев теракт приговор США
Материалы по теме
Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Общество
Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву
Общество
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
16 штатов продали иск против решения Байдена по экспорту СПГ Политика, 04:21
На Украине решили отказаться от категории ограниченной годности к службе Политика, 03:56
На Камчатке освободили взятую в заложницы женщину Общество, 03:46
Суд в США проверит объективность присяжных по делу Царнаева о теракте Политика, 03:19
Греция ужесточит условия выдачи «золотых виз» Политика, 03:06
FT узнала, что ЕС решил пересмотреть союзный договор ради помощи Украине Политика, 02:38
МВФ одобрил транш на $880 млн для Украины Политика, 02:18
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в финал квалификации Евро-2024 Спорт, 01:57
Саммит ЕС не принял решения по замороженным активам России Политика, 01:41
На Камчатке мужчина взял в заложники женщину Общество, 01:25
Глава ЕК анонсировала меры против российского и белорусского зерна Экономика, 01:16
Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной Политика, 00:59
Захарова обвинила Трасс в подстрекательстве к терроризму Политика, 00:43
Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым Политика, 00:29