Суд в США проверит заявления о предвзятости присяжных по делу Царнаева о теракте

Суд в США проверит объективность присяжных по делу Царнаева о теракте

Апелляционный суд в США обязал провести расследование о возможной предвзятости присяжных при рассмотрении дела Джохара Царнаева, совершившего теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Associated Press.

Адвокаты Царнаева настаивают, что двое присяжных были предвзятыми во время вынесения приговора. Если судья придет к выводу, что это так, то отменит смертный приговор и запустит новое судебное разбирательство.

«Мы еще раз подчеркиваем, что единственным вопросом в любом таком разбирательстве будет то, грозит ли Царнаеву казнь. Независимо от исхода, остаток жизни он проведет в тюрьме», — заявили в суде.

На марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года прогремело два взрыва: в результате погибли три человека, в том числе ребенок, еще 282 человека получили ранения, многие из них лишились конечностей.

Взрывные устройства были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками. Следствие установило, что организаторами теракта были братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. Тамерлан Царнаев был убит в перестрелке с полицией.

В мае 2015 года присяжные вынесли Джохару Царнаеву смертный приговор, а в августе 2020-го отменили решение — суд признал, что присяжные не были беспристрастны и подверглись досудебной огласке. Однако в марте 2022 года приговор восстановили.