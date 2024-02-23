 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МВФ и Украина договорились о новом транше на $880 млн

МВФ и Украина достигли договоренности о новом транше на $880 млн
Сюжет
Военная операция на Украине

Международный валютный фонд и власти Украины достигли соглашения о выделении Киеву транша в $880 млн, сообщает пресс-служба МВФ.

Договоренность была достигнута на встрече сотрудников фонда с украинскими официальными лицами 17-22 февраля в Варшаве.

«Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру соглашения EFF (Extended Fund Facility/«Механизм расширенного кредитования». — РБК). Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели», — заявил глава миссии Международного валютного фонда Гэвин Грей.

В фонде также отметили, что в 2023 году в экономике Украины наблюдалась «положительная динамика сильного роста, снижения инфляции и укрепления резервов», но перспективы на 2024 год остаются «крайне неопределенными».

Bloomberg узнал о «втором спасательном круге» для Украины от МВФ
Экономика
Фото:Yuri Gripas / Reuters

Четырехлетнее соглашение EFF для Украины предоставляет ей доступ к финансированию на 11,6 млрд SDR ($15,6 млрд). Соглашение было одобрено в марте 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд до начала 2027 года.

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Теги
МВФ Международный валютный фонд Украина финансовая помощь
Материалы по теме
Канада передаст Украине более 800 дронов стоимостью свыше $95 млн
Политика
Чехия за два года выплатила беженцам с Украины пособий на $710 млн
Общество
Еврокомиссия подняла оценку восстановления Украины на $75 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Захарова пообещала добиваться от Литвы обеспечения транзита в Калининград Политика, 08:26
Британия попросила Бразилию повлиять на Россию в вопросе Украины Политика, 08:14
Президент Эквадора объяснил отказ от передачи советской техники США Политика, 08:10
МВФ и Украина договорились о новом транше на $880 млн Политика, 07:28
Зеленский исключил заключение новых минских соглашений Политика, 06:55
В Новосибирске загорелся склад с продуктами питания Общество, 06:48
Шойгу вручил военным ордена Мужества и медали «За отвагу» Политика, 06:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В перечень машин для чиновников добавили Citroen Общество, 06:12
В Минобороны Украины сообщили о «десятках» прибывших БТР M113 Политика, 05:50
Первый частный космический аппарат США совершил посадку на Луну Технологии и медиа, 05:29
Участие Израиля в «Евровидении» оказалось под вопросом Общество, 05:26
Число уроков истории в школах увеличат, сократив обществознание Общество, 04:45
США предостерегли Россию от размещения ядерного оружия в космосе Политика, 04:28
Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн данных о россиянах за один раз Технологии и медиа, 04:16