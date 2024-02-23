МВФ и Украина договорились о новом транше на $880 млн
Международный валютный фонд и власти Украины достигли соглашения о выделении Киеву транша в $880 млн, сообщает пресс-служба МВФ.
Договоренность была достигнута на встрече сотрудников фонда с украинскими официальными лицами 17-22 февраля в Варшаве.
«Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру соглашения EFF (Extended Fund Facility/«Механизм расширенного кредитования». — РБК). Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели», — заявил глава миссии Международного валютного фонда Гэвин Грей.
В фонде также отметили, что в 2023 году в экономике Украины наблюдалась «положительная динамика сильного роста, снижения инфляции и укрепления резервов», но перспективы на 2024 год остаются «крайне неопределенными».
Четырехлетнее соглашение EFF для Украины предоставляет ей доступ к финансированию на 11,6 млрд SDR ($15,6 млрд). Соглашение было одобрено в марте 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд до начала 2027 года.
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