Захватившего магазин цветов в Москве отправили на принудительное лечение

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Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар мужчину, который в феврале 2023 года захватил цветочный магазин в центре Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, комиссия экспертов пришла к выводу, что обвиняемый страдает психическим расстройством, из-за которого не может контролировать свои действия и не осознает их общественную опасность.

«С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщила прокуратура.

Мужчину обвиняли по трем статьям: п. «г, ж, з» ч. 2 ст. 206 УК (захват заложников, совершенный с применением оружия из корыстных побуждений); ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); п. «а» ч. 3 ст. 222 УК (передача и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

По данным следствия, 17 февраля 2023 года мужчина взял травматический пистолет и вместе со знакомым пришел в цветочный магазин на улице Таганской. Выстрелив в воздух и угрожая оружием, а также якобы имевшимся при себе взрывным устройством, они взяли в заложники двух продавщиц.

Обвиняемый требовал передать ему $5 млн и предоставить самолет для вылета за границу. После прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов мужчина выстрелил из травматического пистолета в одного из них. Нападавших задержали.

Кроме того, обвиняемый вместе с сообщником купил пистолет ИЖ-79-8 без номера с глушителем, переделанный для стрельбы боевыми патронами, рассказала прокуратура. Также они хранили в тайниках на территории Клинского района Московской области боеприпасы: 12 стандартных патронов к пистолету, снаряженных в два магазина, и 39 стандартных боевых патронов к автомату АК-74. Уголовное дело в отношении подельника обвиняемого вывели в отдельное производство.

Ранее в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы, который избирал для фигурантов меру пресечения, рассказали, что 41-летнего обвиняемого зовут Андрей Сафронов, его подельника — Алексей Горюнков. Телеграм-канал SHOT и телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что при нападении на магазин был ранен начальник московского управления уголовного розыска МВД, генерал-майор полиции Сергей Кузьмин. По информации телеграм-канала, он получил огнестрельное ранение в руку.