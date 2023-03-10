В Тюмени мужчина взял в заложники продавца «Магнита»

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В Тюмени вооруженный ножом мужчина захватил заложника в круглосуточном магазине, сообщило региональное управление Росгвардии.

«Около 2 часов ночи (0:00 мск. — РБК) в полицию обратились граждане, которые сообщили, что по улице Александра Протозанова города Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине под угрозой применения ножа удерживает мужчину», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место оперативники освободили заложника и задержали подозреваемого. При инциденте никто не пострадал.

Мужчина, которого захватили в заложники, был продавцом круглосуточного магазина «Магнит», пишет 72.ru. Очевидцы рассказали порталу, что слышали взрыв.

Взрыв произошел в первом корпусе дома № 8 по улице Протозанова, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на жителей. По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс.Карты», в доме находится круглосуточный «Магнит».

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК (захват заложника, в том числе с применением оружия или опасного для жизни насилия), сообщили изданию в пресс-службе регионального управления МВД. Максимальное наказание за совершение этого преступления — 15 лет лишения свободы.

В феврале в Москве задержали мужчин, которые с «предметом, похожим на пистолет» удерживали в заложниках продавца цветочного магазина на Таганской улице. Против них завели уголовное дело по той же статье, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). У одного из задержанных был при себе травматический пистолет.