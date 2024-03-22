Лидеры ЕС призвали к прекращению огня впервые с начала конфликта в Газе
Лидеры Евросоюза согласовали призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также освобождению всех заложников и предоставлению гуманитарной помощи.
«Евросоюз призывает к немедленной гуманитарной паузе, которая ведет к продолжительному перемирию, освобождению всех заложников и предоставлению гуманитарного доступа», — говорится в заявление саммита ЕС по Ближнему Востоку. Кроме того, союз призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе.
Военные действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 года. Во время предыдущего временного перемирия, которое действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря 2023-го, стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных. По данным Израиля, у боевиков может все еще оставаться более 100 заложников.
С начала конфликта ЕС предпринимал попытки согласовать общую позицию, которая содержала бы призыв к прекращению огня, однако удавалось только это призвать Израиль к «гуманитарным паузам».
«Полный и безопасный гуманитарный доступ в Газу необходим для предоставления гражданскому населению жизненно важной помощи в катастрофической ситуации в секторе Газа», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в Х по итогам саммита.
По прогнозам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации, уже в ближайшее время жители Газы столкнутся с массовым голодом. В северных районах сектора голод может быть объявлен уже к маю, а без прекращения огня к июлю 92% населения всего эксклава столкнутся с катастрофической нехваткой еды.
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